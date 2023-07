Clima: Coldiretti, il 2023 è il terzo anno più caldo di sempre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si conferma dunque anche quest’anno – sottolinea la Coldiretti – la tendenza al surriscaldamento in Italia, dove la classifica degli anni più roventi negli ultimi due secoli si concentra nell’ultimo decennio e comprende nell’ordine il 2022 il 2018, il 2015, il 2014, il 2019 e il 2020. L’estate – continua la Coldiretti – potrebbe essere a livello globale una delle più calde della storia dell’umanità e secondo il Noaa ci sono il 20 per cento di possibilità che il 2023 possa essere a livello globale il più caldo mai registrato prima. Per combattere il caldo che fa soffrire le persone di giorno e di notte, è importante seguire alcune regole di buon senso e – sottolinea la Coldiretti – ridurre al minimo le esposizioni ai raggi solari, specie nelle ore centrali della giornata, vestirsi con abiti leggeri chiari di cotone o in altre fibre naturali, fare docce tiepide, stare in luoghi ombreggiati, ma soprattutto difendersi con un’alimentazione con acqua e cibi rinfrescanti. Frutta e verdura – conclude la Coldiretti – sono infatti alimenti che soddisfano molteplici esigenze del corpo stressato dal caldo: nutrono, dissetano, reintegrano i sali minerali persi con il sudore, riforniscono di vitamine, mantengono in efficienza l’apparato intestinale con il loro apporto di fibre e si oppongono all’azione dei radicali liberi prodotti nell’organismo dall’esposizione al sole, nel modo più naturale ed appetitoso possibile. (Com)