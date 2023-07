Medio Oriente: Cisgiordania, tre israeliani feriti in un attacco a Tekoa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo israeliano di 35 anni e le sue due figlie sono stati feriti da colpi di arma da fuoco nell'insediamento di Tekoa, in Cisgiordania. Lo ha riferito l'emittente israeliana “i24 News”, sottolineando che l’uomo è in condizioni gravi. Secondo il servizio di emergenza sanitaria Magen David Adom, la sparatoria è stata effettuata da un veicolo in transito. Il portavoce del gruppo armato palestinese Hamas, Hazem Qassem, ha elogiato l'attacco affermando che è stato effettuato "in risposta ai crimini dell'occupazione". Le Forze di difesa israeliane (Idf) stanno effettuando delle ricerche per trovare il responsabile. (Res)