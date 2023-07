Corea del Nord: Usa, Corea del Sud e Giappone conducono esercitazione navale congiunta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze navali di Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone hanno tenuto questa mattina un’esercitazione congiunta con l’obiettivo di preparare una risposta all’eventuale lancio di un missile balistico da parte della Corea del Nord. Lo rende noto la Marina di Seul, precisando che le manovre si sono tenute nelle acque internazionali tra la Corea del Sud e il Giappone e hanno visto la partecipazione di incrociatori con sistemi radar Aegis in dotazione alle forze dei tre alleati. L’esercitazione giunge dopo che mercoledì 12 luglio Pyongyang ha annunciato il lancio di collaudo di un missile balistico intercontinentale Hwasong-18, descritto come “l’essenza della potenza d’attacco nucleare” nordcoreana. Il test è stato definito come “un monito pratico agli avversari”. “Risponderemo efficacemente alle minacce nucleari e missilistiche della Corea del Nord con un forte sistema di risposta militare e con la nostra cooperazione trilaterale”, fa sapere la Marina sudcoreana.(Git)