Regno Unito: siglata formalmente adesione a patto commerciale transpacifico Cptpp

- Il Regno Unito ha siglato formalmente il trattato per aderire al patto commerciale transpacifico (Cptpp), nel contesto della riunione dei Paesi membri dell'accordo in Nuova Zelanda. La ministra britannica per le Imprese e il Commercio, Kemi Badenoch, ha sottolineato come il Regno Unito sia "lieto" di aderire al Cptpp. "Si tratta di un accordo moderno e ambizioso e la nostra adesione a questo blocco entusiasmante, brillante e lungimirante è la prova che le porte del Regno Unito sono aperte per gli affari", ha affermato Badenoch. Il Cptpp è stato concordato nel 2018 tra Australia, Brunei, Canada, Cile, Giappone, Malesia, Messico, Nuova Zelanda, Perù, Singapore e Vietnam. Il Regno Unito diventerà il dodicesimo membro dell'accordo trans-pacifico. (Rel)