Bielorussia: funzionari ucraini e polacchi confermano presenza soldati Wagner nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I soldati del gruppo militare privato Wagner sono arrivati in Bielorussia dalla Russia, secondo quanto riferito da funzionari di Polonia e Ucraina. "Wagner è in Bielorussia", ha dichiarato Andriy Demchenko, portavoce dell'agenzia di frontiera ucraina, in un post su Telegram. Anche il viceministro coordinatore dei servizi speciali della Polonia, Stanislaw Zaryn, ha affermato che Varsavia ha ricevuto la conferma della presenza dei combattenti di Wagner in Bielorussia. "Potrebbero essercene diverse centinaia al momento", ha scritto Zaryn su Twitter. (Kiu)