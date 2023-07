Giappone: al via il tour del premier Kishida nel Golfo, focus su energia e terre rare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'intesa tra Kishida e Mohammed bin Salman dovrebbe prevedere anche l'esplorazione congiunta di progetti di sviluppo delle terre rare in altri Paesi. Sempre stando a "Nikkei", il Giappone dovrebbe inoltre aiutare l'Arabia Saudita a estrarre e sfruttare altre risorse minerarie come il rame, il ferro e lo zinco. Nel corso del tour avranno spazio anche i temi energetici, con Tokyo intenzionata a offrire la propria assistenza tecnologica ai Paesi del Golfo. Il mese scorso il Giappone ha annunciato che investirà 107,5 miliardi di dollari nei prossimi 15 anni per sviluppare l'idrogeno e per accelerare la decarbonizzazione dell'economia nazionale. Attualmente il Paese asiatico dipende dall'Arabia Saudita e dagli Emirati Arabi Uniti per l'80 per cento delle proprie forniture di petrolio. Il Qatar è un importante fornitore di gas naturale liquefatto, ma nel 2021 la compagnia giapponese Jera non ha rinnovato un contratto da 25 anni con Doha per l'acquisto di 5 milioni di tonnellate di Gnl l'anno in ragione del calo della domanda nel Paese asiatico. L'anno successivo è stata la Cina a firmare un accordo da 27 anni per garantire forniture stabili di Gnl qatariota alla sua Sinopec. (Git)