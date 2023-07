Roma: controlli antidroga, 1 arresto, sequestrati 30 chili di cocaina da 2 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Custodiva 30 chili di cocaina da destinare al mercato romano e che, una volta venduta, avrebbe fruttato circa 2 milioni di euro. Per questo, la sezione antidroga della squadra mobile capitolina ha arrestato una persona. Per custodire lo stupefacente, era stato utilizzato un immobile in località Santa Maria di Galeria, nella periferia ovest di Roma. La Procura ha chiesto e ottenuto, dal Giudice per le indagini preliminari, la convalida dell'operato della polizia giudiziaria. L'attività rientra nei controlli effettuati dalla polizia di Stato per contrastare la vendita di sostanze stupefacenti, spaziando dai piccoli ai grandi spacciatori, attraversando la Capitale dal centro alle periferie. (Rer)