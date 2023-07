Russia: Putin, uso munizioni a grappolo dovrebbe essere considerato un crimine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'uso di munizioni a grappolo è stato definito come un crimine da parte degli Stati Uniti, e così dovrebbe essere trattato. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin, in un'intervista pubblicata dal giornalista Pavel Zarubin sul proprio canale Telegram. La Russia non ha ancora avuto la necessità di utilizzare munizioni a grappolo, "ma se vengono utilizzate contro di noi, ci riserviamo il diritto" di rispondere reciprocamente, ha spiegato Putin. "Fino ad ora non l'abbiamo fatto, non l'abbiamo usato e non ne abbiamo avuto tale necessità. (...) Ma, naturalmente, se vengono usati contro di noi, ci riserviamo il diritto di rispondere a specchio", ha detto Putin, osservando come la Russia abbia depositi piuttosto forniti di munizioni a grappolo. (Rum)