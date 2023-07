Libia: ministero del Petrolio, ripresa la produzione nel giacimento petrolifero di El Feel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giacimento petrolifero di El Feel (Elephant), nel sud-ovest della Libia, è stato riaperto dopo che l'ex ministro dell'Economia, Faraj Boumtari, è stato rilasciato. Lo ha reso noto un comunicato stampa del ministero del Petrolio e del gas libico, ringraziando i dipendenti degli impianti El Feel e Sharara (riaperto anch'esso ieri sera), di tutti i giacimenti petroliferi e dei porti per "gli sforzi compiuti per continuare le operazioni di produzione". L'impianto di El Feel è gestito da Mellitah Oil and Gas, joint venture tra la National Oil Corporation (Noc) ed Eni. Il sito estrae, a regime, circa 70 mila barili di petrolio della qualità Bu Attifel, povera di zolfo e molto facile da raffinare. Le riaperture di El Feel e Sharara arrivano dopo che, ieri sera, Boumtari è stato rilasciato grazie all'intervento del procuratore generale della Libia, Al Siddiq al Sour. Qualche giorno fa, l'ex ministro dell'Economia libico era stato prelevato all’aeroporto Mitiga di Tripoli dalla milizia Rada (Forze speciali di deterrenza), uno dei gruppi armati più potenti della Tripolitania, la regione libica nord-occidentale. In segno di protesta, il 13 luglio alcuni dimostranti e membri della stessa tribù di Boumtari, la tribù di Zawiya, avevano interrotto la produzione di tre giacimenti petroliferi. (Lit)