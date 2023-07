Sudan: il ministero della Sanità accusa le Rsf di aver colpito un ospedale a Omdurman (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esprimendo la loro profonda preoccupazione per gli scontri militari in corso e il continuo deterioramento della sicurezza e della situazione umanitaria in Sudan, i leader dei Paesi partecipanti hanno invitato le parti in conflitto a risolvere la situazione e ad impegnarsi per un cessate il fuoco immediato e sostenibile in modo da porre fine alla guerra ed evitare ulteriori perdite di vite e danni a proprietà. Affermando il loro pieno rispetto per la sovranità, l'unità e l'integrità territoriale del Sudan, i leader hanno convenuto che l'attuale conflitto è un affare interno sudanese e hanno sottolineato la necessità di porre fine a qualsiasi interferenza esterna nella crisi. Tali interferenze - si legge nel documento ottenuto da "Agenzia Nova" - prolungano il conflitto e ostacolano gli sforzi per contenerne l'escalation e raggiungere una soluzione concordata che ripristinerà la stabilità e la sicurezza in Sudan. Ribadendo l'importanza di preservare lo Stato sudanese e le sue istituzioni, inoltre, i firmatari invitano a prevenire la frammentazione del Paese ed il conseguente caos che porterebbe ad una diffusione del terrorismo, della criminalità organizzata, e ad altri gravi impatti sulla sicurezza nazionale degli Stati vicini e per la stabilità regionale tutta. (segue) (Res)