Sudan: il ministero della Sanità accusa le Rsf di aver colpito un ospedale a Omdurman (4)

- Sottolineando la massima priorità di formulare un approccio globale per affrontare l'attuale crisi e le sue ramificazioni umanitarie, i presenti al vertice hanno quindi affrontato il tema degli sfollati interni e del crescente afflusso di migranti verso gli Stati vicini, una situazione difficile che crea una crescente pressione sulle risorse regionali. I leader hanno quindi invitato la comunità internazionale e i Paesi donatori del Sudan ad assumersi le proprie responsabilità, mantenendo gli impegni assunti durante l'"Evento di impegno a livello ministeriale per sostenere la risposta umanitaria in Sudan e nella regione", a cui hanno partecipato gli stati confinanti del Sudan il 19 giugno 2023. Nel documento comune viene espressa grave preoccupazione per il deterioramento della situazione umanitaria in Sudan e condannati i ripetuti attacchi ai civili, alle strutture sanitarie e ai servizi pubblici. I leader hanno inoltre invitato la comunità internazionale a intensificare gli sforzi per fornire aiuti umanitari cruciali e ad affrontare l'urgente carenza di cibo e forniture mediche in Sudan, come misura per alleviare le gravi difficoltà causate dalla crisi su civili innocenti. Si chiede inoltre di facilitare l'ingresso degli aiuti umanitari forniti al Sudan attraverso i territori degli stati limitrofi, in coordinamento con le agenzie e le organizzazioni internazionali competenti, e di promuovere fortemente la creazione di un passaggio sicuro per le consegne di aiuti alle aree più colpite e vulnerabili. In questo contesto, i leader hanno esortato varie parti sudanesi a fornire la protezione necessaria per l'assistenza umanitaria e il personale e ad agevolare la loro missione nel fornire assistenza ai bisognosi. (segue) (Res)