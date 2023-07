Sudan: il ministero della Sanità accusa le Rsf di aver colpito un ospedale a Omdurman (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sottolineando l'urgente necessità di una soluzione politica per fermare il conflitto in corso, i leader hanno chiesto l'avvio di un dialogo nazionale inclusivo e completo tra le parti sudanesi, dando priorità alle aspirazioni e alla prosperità del popolo sudanese attraverso il ripristino della stabilità e della sicurezza nel paese. I firmatari hanno quindi accettato di formare un meccanismo ministeriale composto dai ministri degli Esteri degli stati confinanti del Sudan per coordinare gli sforzi comuni per risolvere l'attuale conflitto. Il Meccanismo ministeriale terrà la sua prima riunione a N'Djamena, in Ciad, e sarà incaricato di adottare le seguenti misure: sviluppare un piano d'azione che includa misure pratiche per fermare i combattimenti e raggiungere una soluzione globale alla crisi attraverso la comunicazione diretta con varie parti sudanesi, in complementarità con i meccanismi esistenti, tra cui l'Igad e l'Ua; discutere le misure necessarie per affrontare l'impatto della crisi sul futuro della stabilità, dell'unità e dell'integrità territoriale del Sudan, nonché per proteggere e preservare le istituzioni nazionali del Sudan. Il Meccanismo ministeriale discuterà inoltre le misure per contenere gli effetti negativi della crisi sugli Stati vicini e concorderà un meccanismo di consegna per fornire aiuti umanitari e soccorsi al popolo sudanese; presentare le sue raccomandazioni al prossimo vertice degli Stati confinanti del Sudan. (Res)