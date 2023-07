Roma: controlli antiborseggio nel centro storico, 8 arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Otto persone arrestate e una denunciata per furto aggravato. Questo il bilancio dei controlli dei carabinieri del gruppo Roma nelle principali aree d’interesse artistico, nelle zone commerciali e nelle stazioni e nelle fermate dei mezzi di trasporto pubblico della Capitale, finalizzati alla prevenzione dei reati di natura predatoria ai danni di persone e negozi. I primi a finire in manette la scorsa sera, due ragazzi di 28 e 20 anni e due ragazze di 26 e 19, romeni, nella Capitale senza fissa dimora, che in via delle Muratte, dove, dopo aver affiancato una turista ungherese, sono riuscite a sfilarle con destrezza il portafogli dalla borsa che portava a tracolla. I militari sono intervenuti immediatamente bloccando il quartetto e recuperando la refurtiva, che è stata poi restituita alla vittima. Nel pomeriggio, invece, all’interno della fermata della metro Barberini, della linea A, i militari hanno arrestato un’altra coppia di cittadini romeni, rispettivamente di 38 e 33 anni, entrambi senza fissa dimora e con precedenti, sorpresi mentre sfilavano il portafogli dalla tasca dei pantaloni di un turista italiano. La coppia è stata subito bloccata e la refurtiva una volta recuperata è stata restituita all’uomo. (segue) (Rer)