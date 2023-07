Roma: controlli antiborseggio nel centro storico, 8 arresti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre nel pomeriggio, in via Sistina, all’altezza di piazza Trinità dei Monti, i carabinieri hanno arrestato in flagranza, due donne di 24 e 31 anni, romene, sorprese dopo aver sottratto ad un turista americano l’astuccio contenete un paio di occhiali da sole del valore di circa 300 euro. La refurtiva è stata recuperata e poi riconsegnata alla vittima e le due donne condotte in caserma. Poco dopo, i militari hanno sorpreso una 15enne, già nota alle forze dell’ordine, sottoposta all’obbligo della permanenza presso la propria abitazione di Aprilia, sorpresa dai militari sulla banchina della metro Spagna. La minorenne era stata sorpresa da un turista turco, a cui aveva sottratto il portafoglio, e che l’aveva bloccata assieme ad un addetto alla sicurezza. La giovane è stata poi denunciata a piede libero e affidata al padre. In tutti i casi la refurtiva è stata interamente recuperata e restituita alle vittime che hanno formalizzazione le previste querele nei confronti degli indagati. Gli indagati, inoltre, sono stati tutti trattenuti in attesa del rito direttissimo al termine del quale gli arresti sono stati convalidati. (Rer)