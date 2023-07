Ucraina: ministro Difesa britannico, "travisate" le mie osservazioni su aiuti a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della difesa britannico Ben Wallace ha ritrattato le sue osservazioni secondo cui l'Ucraina dovrebbe mostrare "gratitudine" per il sostegno militare che ha ricevuto, spiegando che sono state "travisate". In un tweet scritto in Ucraino, Wallace ha provato a chiarire la questione, promettendo a Kiev il proprio sostegno. "I miei commenti su come sostenere al meglio l'Ucraina hanno suscitato molto interesse e sono stati in qualche modo travisati. Per la cronaca, in qualità di persona che è stata in prima linea nel mobilitare il sostegno all'Ucraina, ho discusso delle sfide che potrebbero sorgere mentre lavoriamo per raggiungere l'obiettivo comune di aiutare l'Ucraina a ottenere ciò di cui ha bisogno per sconfiggere questa invasione illegale. Ho detto che l'Ucraina a volte ha bisogno di rendersi conto che in molti Paesi e in alcuni parlamenti non c'è un sostegno così forte come nel Regno Unito", ha spiegato Wallace. (Rel)