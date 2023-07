Business news: Egitto, picco dell'inflazione, a giugno raggiunge il 36,8 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso d'inflazione in Egitto ha raggiunto il 36,8 per cento lo scorso giugno, in aumento rispetto al 33,7 per cento dello scorso maggio, segnando il livello più alto di sempre. È quanto emerge dai dati dell'Agenzia centrale per la mobilitazione pubblica e le statistiche (Capmas) diffusi. Il tasso d'inflazione urbana è salito a 35,7 nel mese di giugno, registrando anch'esso il livello più alto di sempre. Il precedente record del tasso dell'inflazione urbana risale a luglio 2017, quando si era attestato al 33 per cento, dopo la liberalizzazione del tasso di cambio della sterlina rispetto al dollaro nel novembre 2016. A giugno, su base annua, i prezzi di alimenti e bevande sono aumentati del 64,9 per cento, quelli di cereali e pane sono aumentati del 58,9 per cento e i prezzi di carne e pollame sono aumentati del 92,1 per cento. I prezzi di pesce e frutti di mare sono aumentati su base annua dell'83,6 per cento, mentre i prezzi di latticini, formaggi e uova sono aumentati del 67 per cento e i prezzi di oli e grassi sono aumentati del 31,1 per cento su base annua, secondo i dati di Capmas. I prezzi della frutta sono aumentati nel giugno scorso su base annua del 36,5 per cento, i prezzi degli ortaggi sono aumentati del 53,6 per cento, i prezzi dello zucchero e degli alimenti zuccherati sono aumentati del 35,5 per cento e i prezzi del fumo sono aumentati del 45,4 per cento, secondo la dichiarazione. (Cae)