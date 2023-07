Business news: Israele, la Banca centrale mantiene invariato il tasso d'interesse dopo 10 rialzi consecutivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca d’Israele ha mantenuto invariato il tasso d’interesse di riferimento al 4,75 per cento, dopo dieci aumenti consecutivi, nel tentativo di contenere l’inflazione. Lo ha annunciato la Banca d’Israele, spiegando che la mossa giunge in concomitanza con un rallentamento dell’inflazione negli ultimi mesi. La “commissione monetaria ha deciso di lasciare invariato il tasso d’interesse, ma vede una reale possibilità di dover aumentare il tasso d’interesse nei prossimi mesi, se l’inflazione non dovesse continuare a scendere, come previsto”, si legge nella nota. A partire da aprile 2022, la Banca d’Israele ha costantemente alzato i tassi d’interesse dal minimo storico dello 0,1 per cento fino a raggiungere il 4,75 per cento a maggio. Nonostante le misure di inasprimento monetario, negli ultimi mesi l'inflazione è ancora molto al di sopra dell'intervallo obiettivo del governo compreso tra l'1 e il 3 per cento. A maggio l'indice dei prezzi al consumo è aumentato dello 0,2 per cento, al di sotto delle attese degli analisti tra lo 0,5 e lo 0,6 per cento. I risultati di maggio mostrano un'inflazione annua negli ultimi 12 mesi al 4,6 per cento, dopo aver oscillato intorno al 5 per cento per più di sei mesi. (Res)