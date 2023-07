Business news: Turchia-Arabia Saudita, firmati 16 accordi dal valore di 600 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Arabia Saudita e la Turchia hanno firmato 16 accordi di cooperazione dal valore di oltre 2,3 miliardi di riyal (oltre 600 milioni di dollari) per avviare investimenti in diversi settori. Lo si apprende dal quotidiano saudita “Saudi Gazette”, secondo il quale gli accordi sono stati firmati in occasione della riunione del Forum commerciale turco-saudita di Istanbul, per promuovere lo sviluppo in entrambi i Paesi di alcuni settori tra cui immobiliare e costruzioni e per favorire lo scambio di consulenze ingegneristiche. Del resto, tra le principali finalità del Forum commerciale turco-saudita c’è l’instaurazione di un partenariato tra i due Paesi nello sviluppo urbano e nelle costruzioni, con particolare riguardo per le città intelligenti. A tale scopo, i governi dei due Paesi hanno istituito una stretta cooperazione tra la Federazione delle camere di commercio saudite (Fsc) e il Consiglio per le relazioni economiche esterne della Turchia (Deik). Agli incontri hanno preso parte il ministro degli Affari municipali e rurali e delle Politiche abitative dell’Arabia Saudita, Majid bin Abdullah al Hogail, e dal ministro del Commercio della Turchia, Omer Bolat. (Res)