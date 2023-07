Business news: Sudafrica, la Corea del Sud lancia un vasto programma di sviluppo agricolo con otto Paesi africani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rappresentanti di otto Paesi africani si sono incontrati oggi a Seul con i loro omologhi sudcoreani per lanciare il progetto "Rice Belt", un vasto programma di investimenti da 80 milioni di dollari finalizzato allo sviluppo di infrastrutture agricole per la coltivazione del riso. Con questo progetto, riferisce la stampa locale, la Corea del Sud intende condividere il suo know-how e consentire ai suoi partner africani di sviluppare questo settore. Nel 2020 il continente africano ha consumato quasi 300 milioni di tonnellate di riso, di cui 210 milioni raccolti localmente. Questo progetto sudcoreano mira a sviluppare la produzione locale, con l'obiettivo di raggiungere le 10 mila tonnellate di riso in più nel 2027, sufficienti per sfamare 30 milioni di persone. I rappresentanti della Guinea hanno accolto con favore il progetto e intendono cogliere questa opportunità per diventare il secondo più grande produttore di riso africano dopo la Nigeria. Sebbene la Corea del Sud stia attualmente valutando una partnership quadriennale, non esclude di estenderla ulteriormente e includere altri paesi della regione. (Res)