Business news: Hrw, oleodotto Uganda-Tanzania ha devastato la vita di migliaia di persone

- L'Oleodotto dell'Africa orientale (Eacop), che una volta realizzato trasporterà il greggio ugandese attraverso la Tanzania fino al porto marittimo di Tanga, nell'Oceano Indiano, ha "devastato" la vita di migliaia di persone che hanno subito risarcimenti ritardati o inadeguati per i loro terreni andati perduti. Lo denuncia l'organizzazione non governativa Human Rights Watch (Hrw) in una nota, affermando che il progetto - in cui la francese TotalEnergies detiene una quota del 62 per cento - è un disastro per il pianeta in quanto aggiungerà emissioni che aggraveranno il cambiamento climatico. "Eacop è stato un disastro per le decine di migliaia di persone che hanno perso le loro terre che fornivano cibo alle loro famiglie e un reddito per mandare i loro figli a scuola, e che hanno ricevuto un compenso troppo basso da TotalEnergies", afferma Hrw, denunciando che sono stati sfollati dall'oleodotto hanno ricevuto un risarcimento inadeguato e ritardi pluriennali nel ricevere tale risarcimento e che il processo di acquisizione delle terre per il progetto ha "causato gravi difficoltà finanziarie a migliaia di agricoltori ugandesi, compresi i pesanti debiti delle famiglie". (Res)