Business news: al via in Botswana il Business summit Usa-Africa

- Ha preso il via l'11 luglio, a Gaborone, in Botswana, il Business summit Usa-Africa, con più di mille dirigenti del settore privato statunitense e africano, investitori internazionali, alti funzionari di governo ed esponenti delle organizzazioni internazionali. Al summit hanno partecipato, tra gli altri, il presidente del Niger, Mohamed Bazoum, il presidente dello Zambia, Hakainde Hichilema, il presidente del Mozambico, Filipe Nyusi, il primo ministro del Lesotho, Samuel Matekane e il primo ministro di Eswatini, Cleopas Sipho Dlamini. Il summit, che si è concluso giovedì 14 luglio, è stato organizzato dal Corporate Council on Africa (Cca), in collaborazione con il governo del Botswana, con l'obiettivo di mettere in contatto i decisori del settore pubblico e privato delle due parti e di fornire le informazioni necessarie per far progredire le relazioni commerciali tra Usa e Africa. Organizzato sotto il tema "Aumentare il valore dell'Africa nelle catene del valore globali", il vertice punta in particolare ad evidenziare le nuove opportunità per il commercio, gli investimenti e l'a cooperazione commerciale Usa-Africa, nonché aree di azione prioritarie per la collaborazione nei settori chiave in crescita dell'agroalimentare, della finanza, dell'energia, della sanità, delle infrastrutture, delle telecomunicazioni e delle industrie creative. (Res)