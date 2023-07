Business news: ambasciatore russo in Etiopia, Mosca pronta ad aprire Camera di commercio ad Addis Abeba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia è pronta a stabilire una Camera di commercio ad Addis Abeba, in Etiopia, come parte delle sue attività per rafforzare i legami economici e di investimento con il Paese ed in generale con il continente africano. Lo ha dichiarato l'ambasciatore della Federazione Russa in Etiopia, Evgeny Terekhin, nel corso della sessione preliminare del Secondo vertice Russia-Africa, tenuta oggi nella capitale etiope alla presenza di rappresentanti del governo e della comunità imprenditoriale russa. “Il dialogo politico tra la Federazione Russa e le nazioni africane non si è interrotto un solo istante da quando sono state stabilite relazioni fra le due parti”, ha detto il diplomatico, spiegando che Mosca è impegnata in particolare "a rafforzare le nostre relazioni tradizionali con le nazioni africane nelle aree tecniche ed economiche". Terekhin ha inoltre espresso l'auspicio che il secondo vertice Russia-Africa possa per "rafforzare la cooperazione globale e paritaria" tra Russia e Paesi africani. "Stiamo lavorando per facilitare le condizioni che ci consentirebbero di impiegare le valute nazionali dei Paesi per accelerare i legami commerciali tra le nazioni africane", ha aggiunto. Il presidente della Camera di commercio e delle associazioni di settore dell'Etiopia, Melaku Ezezew, da parte sua, ha affermato che "questo è il momento giusto per rafforzare i legami economici e culturali tra Africa e Russia", definendo il prossimo vertice Russia-Africa "una buona opportunità". (Res)