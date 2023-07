Business news: Egitto-Etiopia, intesa per avviare tempestivamente negoziati su Diga rinascita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Egitto ed Etiopia hanno concordato oggi di avviare negoziati rapidi per finalizzare l'accordo tra Egitto, Etiopia e Sudan sul riempimento della Grande diga della rinascita etiope (Gerd) e sulla gestione dell'infrastruttura, e di fare tutti gli sforzi necessari per finalizzarlo in quattro mesi. E' quanto si legge in una dichiarazione congiunta diffusa dopo l'incontro al Cairo tra il presidente dell'Egitto, Abdel Fattah al Sisi, e il primo ministro dell'Etiopia, Abiy Ahmed. Durante i negoziati, prosegue la dichiarazione, l'Etiopia si è impegnerà a non causare danni significativi all'Egitto e al Sudan durante il riempimento della Gerd, in modo da soddisfare il fabbisogno idrico di entrambi i Paesi. Nel corso del colloquio, le parti hanno ribadito la comune volontà politica di rafforzare le relazioni bilaterali, politicamente, economicamente e culturalmente, sulla base della comune volontà di raggiungere i reciproci interessi e la prosperità dei due popoli fratelli, contribuendo attivamente anche alla stabilità, alla pace e alla sicurezza della regione e la loro reciproca capacità di affrontare sfide comuni. (Cae)