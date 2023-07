Business news: Etiopia-Germania, siglato accordo da 25 milioni di euro per miglioramento catene del valore rurali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Etiopia e la Germania hanno firmato un accordo di sovvenzione da 25 milioni di euro a sostegno di un progetto volto a sostenere il miglioramento delle catene del valore rurali nel settore agricolo negli Stati regionali di Amhara e Oromia. L'accordo, riferisce l'emittente "Fana", è stato firmato durante una cerimonia tenutasi al ministero delle Finanze di Addis Abeba. Lo scopo del progetto è quello di migliorare il potenziale agro-ecologico per l'agricoltura pluviale, in particolare la produzione di cereali e legumi; l'accesso degli agricoltori a fattori di produzione tra cui sementi, mezzi di meccanizzazione, sistemi informativi, servizi di divulgazione e servizi per il funzionamento dei collegamenti della catena del valore. (Res)