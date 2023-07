Karabakh: l'Azerbaigian accusa la Russia di non garantire il cessate il fuoco (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I colloqui di sabato a Bruxelles fra Aliyev e Pashinyan si sono concentrati proprio sul "peggioramento della crisi umanitaria nel Nagorno Karabakh", secondo il ministero degli Esteri armeno, e sul fatto che le due parti hanno "convenuto di intensificare il lavoro volto a risolvere i problemi esistenti". "Le nostre discussioni sono state ancora una volta franche, oneste e sostanziali", ha affermato Michel in una breve dichiarazione al termine dell'incontro. Il presidente del Consiglio europeo ha incoraggiato i due leader "a compiere passi coraggiosi per garantire progressi decisivi e irreversibili sulla via della normalizzazione". (segue) (Res)