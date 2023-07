Karabakh: l'Azerbaigian accusa la Russia di non garantire il cessate il fuoco (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Michel ha annunciato l'intenzione di organizzare un nuovo incontro con i due leader a Bruxelles dopo l'estate, nonché un confronto a cinque all'inizio di ottobre, alla presenza del presidente francese Emmanuel Macron e del cancelliere tedesco Olaf Scholz a margine del prossimo vertice della Comunità politica europea che si terrà a Malaga, in Spagna. Dato il sempre maggiore coinvolgimento dei Paesi occidentali nei colloqui fra Armenia e Azerbaigian, nel tentativo di riprendere il controllo di questo processo, il Cremlino ieri si è offerto di ospitare un incontro a livello di ministri degli Esteri, suggerendo che il futuro trattato di pace potrebbe essere firmato a Mosca. La Russia è pronta "a tenere una riunione trilaterale dei ministri degli Esteri a Mosca nel prossimo futuro", ha comunicato il ministero degli Esteri russo in una nota. Le autorità di Mosca, inoltre, si sono offerte anche di ospitare quando sarà il momento "un vertice Russia-Azerbaigian-Armenia per firmare il relativo trattato (di pace)". (Res)