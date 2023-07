Cina-Usa: John Kerry oggi a Pechino per rilanciare i colloqui sul clima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato speciale degli Stati Uniti per il clima, John Kerry, sarà oggi in Cina per incontrare l'omologo Xie Zhenhua e per rilanciare i colloqui tra le due superpotenze sulla lotta congiunta ai cambiamenti climatici, interrotti dopo la visita a Taiwan nell'agosto 2020 dell'allora presidente della Camera dei rappresentanti Usa, Nancy Pelosi. La visita, la terza di Kerry in Cina da inviato del presidente Joe Biden per il clima, giunge in un momento di allarme degli scienziati per l'aumento delle temperature di questi giorni a livello globale. S'inserisce, inoltre, in un quadro di crescenti contatti tra i governi di Washington e Pechino: il mese scorso era stato in Cina il segretario di Stato Antony Blinken, seguito nei giorni scorsi dalla segretaria al Tesoro Janet Yellen. Al momento, come reso noto anche dal ministero degli Esteri cinese, è anche in corso di preparazione una visita a Pechino della segretaria al Commercio Usa, Gina Raimondo. L'amministrazione Biden ha sempre ribadito di considerare la Cina un rivale strategico degli Stati Uniti, ma anche un ineludibile interlocutore per la lotta ai cambiamenti climatici. Il dipartimento di Stato ha fatto sapere che la visita di Kerry ha l'obiettivo d'intensificare gli impegni internazionali e di alzare il livello delle ambizioni in vista della conferenza Cop28 che si terrà negli Emirati Arabi Uniti il prossimo novembre. (Cip)