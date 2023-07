Meteo Milano: la situazione di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fino al mattino ovunque sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio moderato sviluppo di cumuli ad evoluzione diurna sui rilievi, con addensamenti sul Nordovest e fascia alpina. Rovesci o temporali sparsi tra pomeriggio e sera su Alpi e Prealpi, con maggior probabilità sul Nordovest e sulla fascia alpina.Temperature minime in lieve aumento e massime stazionarie o in lieve aumento, in pianura valori minimi tra 19 e 24°C, massimi diffusamente attorno o sopra i 30°C con picchi fino a 36°C. (Rem)