Business news: Capital Economics, esportazioni potrebbero precipitare ai minimi verso fine anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni della Cina potrebbero subire un ulteriore deterioramento e precipitare ai minimi verso fine anno. Lo scrive il quotidiano edito a Hong Kong "South China Morning Post" citando gli analisti della società di ricerca britannica Capital Economics, secondo cui il calo globale della domanda continuerà a pesare sulle spedizioni del Paese asiatico. A giugno, le spedizioni della Cina si sono attestate a 285,32 miliardi di dollari, in calo del 12,4 per cento su base annua e ai minimi da tre anni. La contrazione ha interessato tutti i principali partner del Paese, tra cui l'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean), l'Unione europea e gli Stati Uniti, con rispettivi cali delle esportazioni del 17, del 13 e del 23,37 per cento su base annua. (Cip)