Business news: Shell Egypt si appresta a perforare tre nuovi pozzi offshore di gas

- La compagnia egiziana Shell Egypt e i suoi partner hanno in programma di perforare, entro la fine dell’anno in corso, tre nuovi pozzi esplorativi nell’area di concessione del West Nile Delta, nell’offshore dell’Egitto. Lo ha riferito la stessa società in un comunicato stampa, secondo cui il progetto dovrebbe fornire circa 200 milioni di piedi cubi di gas aggiuntivi al giorno, per un costo di oltre 200 milioni di dollari. La perforazione dovrebbe iniziare entro la fine del 2023, dopo aver espletato le procedure previste dalla normativa vigente, in vista dell'inizio della produzione nel 2024. Le società Rasheed e Burullus Petroleum (due joint venture create dalla compagnia egiziana General Petroleum e dalla britannica Shell International) intraprenderanno le operazioni di perforazione e produzione dai nuovi pozzi. Inoltre, la società malese Petronas sarà partner non operativo al 50 per cento, insieme a Shell, per la gestione della concessione. (Cae)