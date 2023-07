Business news: algerina Sonatrach, ricavi export aumentati del 2 per cento in 5 mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia algerina dell'industria petrolifera e del gas, Sonatrach, ha presentato una valutazione positiva dei suoi risultati durante i primi cinque mesi dell'anno 2023. In termini di produzione, Sonatrach ha mantenuto un livello sostenuto di 80 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio. Nel campo delle esportazioni, Sonatrach ha registrato un aumento anno su anno del 2 per cento in valore delle sue esportazioni di prodotti petroliferi, pari a 21 miliardi di dollari nel periodo gennaio-maggio. In termini di esplorazione, Sonatrach ha effettuato otto nuove scoperte di giacimenti di idrocarburi. (Ala)