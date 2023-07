Business news: Iraq, al via progetto TotalEnergies da 10 miliardi di dollari per elettricità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Petrolio dell'Iraq, Hayan Abdul Ghani, ha firmato un accordo con la compagnia petrolifera francese TotalEnergies per un progetto destinato al settore elettrico del valore di 10 miliardi di dollari. Lo ha riferito l'emittente radiofonica irachena "Nrt", secondo cui l'obiettivo del progetto è di sfruttare il gas bruciato nei giacimenti petroliferi meridionali del Paese e promuovere la produzione di energia solare come soluzione alle carenze della rete elettrica instabile. L'amministratore delegato di TotalEnergies, Patrick Pouyanné, e Abdul Ghani, hanno siglato l'accordo nel corso di una cerimonia organizzata presso il ministero del Petrolio a Baghdad. Secondo quanto riferito dal quotidiano libanese "L'Orient le Jour", alcuni degli investimenti previsti dal progetto contribuiranno alla "modernizzazione di un settore elettrico fatiscente dal momento che circa 42 milioni di iracheni vivono quotidianamente tagli di corrente elettrica che può durare fino a dieci ore al giorno, che costituisce una situazione particolarmente intollerabile in estate quando le temperature raggiungono i 50 gradi". L'accordo era stato originariamente firmato nel 2021, ma ha subito diversi ritardi, a causa delle controversie con il governo federale iracheno sui termini dei contratti e sul piano di realizzazione. Baghdad, infatti, voleva una quota del 40 per cento, ma la società francese ha insistito per detenere una quota di maggioranza del progetto. (Irb)