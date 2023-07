Business news: Egitto, inaugurata stazione di servizio Gastec-Eni ad Alessandria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Petrolio dell’Egitto, Tarek el Molla, ha inaugurato ad Alessandria una stazione di servizio integrata che rientra nella partnership tra la società egiziana Gastec e l’italiana Eni, ed è gestita da Gastec. Lo ha reso noto un comunicato stampa del ministero del Petrolio egiziano, secondo cui la stazione fornirà alle auto gas naturale (o metano), carburante liquido e altri servizi. Si tratta della seconda stazione integrata Gastec-Eni a essere inaugurata nel governatorato di Alessandria. Inoltre, secondo la nota, per il 2023 è prevista l’apertura di altre stazioni di questo tipo in diverse città e governatorati egiziani. La capacità operativa della stazione integrata è di 1.600 metri cubi di metano all'ora, con una capacità di rifornire circa 2.000 automobili al giorno. La stazione fornisce servizi per l'approvvigionamento al pubblico di prodotti petroliferi liquidi (benzina 92, benzina 95 e gasolio), attraverso 12 punti di rifornimento benzina e 4 punti di rifornimento gasolio, e anche prodotti lubrificanti Eni specializzati e di alta qualità per i quali Gastec ha la distribuzione esclusiva in Egitto. (segue) (Cae)