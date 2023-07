Business news: ministro Esteri Uganda, nessuna “trappola del debito” da Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina non ha teso all’Uganda una trappola del debito, cui ha anzi fornito un’assistenza “piuttosto preziosa” in assenza dei Paesi sviluppati. Lo ha detto il ministro degli Esteri dell’Uganda, Okello Oryem, al termine di un colloquio avuto ieri a Pechino con il direttore della commissione Esteri del Comitato centrale del Partito comunista cinese, Wang Yi. Oryem si è recato in Cina per partecipare alla prima conferenza ad alto livello del Forum sull’azione globale per lo sviluppo condiviso, al via il 10 luglio nella capitale cinese. “La Cina e i Paesi dell’Africa condividono una visione comune”, ha detto Oryem citato dalla stampa cinese. “L’Uganda sostiene fermamente la cooperazione con la Cina affinché lo sviluppo torni al centro dell’agenda globale e non sia soggetto a vincoli politici”, ha aggiunto il titolare della diplomazia di Kampala. Wang, da parte sua, ha riaffermato l’intenzione di contribuire allo sviluppo del Paese africano, con cui intende continuare a cooperare su questioni di interesse comune. (Cip)