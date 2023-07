Business news: Iran e Zimbabwe firmano 12 memorandum d'intesa, prevista apertura stabilimento africano per produzione trattori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Zimbabwe e l'Iran hanno firmato 12 memorandum d'intesa per rafforzare i legami bilaterali, nel quadro della visita resa dal presidente iraniano Ebrahim Raisi nel Paese africano. I documenti, riferiscono i media regionali, includono progetti per creare uno stabilimento di produzione di trattori in Zimbabwe con una società iraniana e un partner locale. I due paesi hanno anche firmato accordi di cooperazione per progetti energetici, agricoli, farmaceutici e delle telecomunicazioni, nonché per progetti di ricerca, scienza e tecnologia. "Accogliamo con favore gli investimenti in diversi settori della nostra economia", ha detto Mnangagwa ai giornalisti dopo la cerimonia della firma, senza precisare quanti investimenti lo Zimbabwe si aspettasse dall'Iran. Facendo riferimento alle sanzioni statunitensi imposte all'Iran e allo Zimbabwe, Raisi ha dichiarato che il suo Paese lavorerà con impegno per stringere legami economici più stretti. La visita del presidente iraniano nello Zimbabwe segue quella effettuata in Kenya e Uganda. Secondo il governo iraniano, il commercio dell'Iran con l'Africa aumenterà a più di 2 miliardi di dollari quest'anno. (Res)