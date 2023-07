Karabakh: l'Azerbaigian accusa la Russia di non garantire il cessate il fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Azerbaigian ha accusato Mosca di non aver rispettato i suoi impegni ai sensi dell'accordo siglato nel 2020 per garantire il cessate il fuoco con l'Armenia nella regione del Karabakh. "La parte russa non ha assicurato la piena attuazione dell'accordo nel quadro dei suoi obblighi", ha riferito in una nota il ministero degli Esteri dell'Azerbaigian, aggiungendo che Mosca "non ha fatto nulla per impedire" all'Armenia di consegnare equipaggiamento militare alle forze separatiste dell'Artsakh (autoproclamata repubblica del Nagorno-Karabakh). Le accuse contro la Russia giungono dopo l'incontro fra il presidente dell'Azerbaigian Ilham Aliyev e il primo ministro armeno Nikol Pashinyan avvenuto ieri sabato a Bruxelles. La riunione, organizzata e presieduta dal presidente del Consiglio europeo Charles Michel, mirava ad avviare negoziati volti a raggiungere una soluzione duratura a decenni di conflitto. La Russia, dal canto suo, ha proposto di organizzare un vertice a Mosca al fine di riprendere il controllo del processo di pace. (segue) (Res)