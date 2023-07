Business news: Bulgari si scusa per aver classificato Taiwan come Paese sul suo sito web

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda Bulgari, operante nel settore del lusso, ha pubblicato una dichiarazione di scuse dopo essere stata pesantemente criticata in Cina per aver classificato Taiwan come Stato indipendente. Nella distribuzione degli outlet Bulgari riportata dall'azienda sul suo sito web, Taiwan figurava infatti come territorio indipendente dalla Cina, che rivendica la sovranità dell'isola autogovernata. La polemica, finita anche sulle pagine del quotidiano edito dal Partito comunista cinese "Global Times", si è conclusa con un messaggio di scuse pubblicato sull'account ufficiale Weibo dell'azienda, che ha ribadito "rispetto per la sovranità e l'integrità territoriale cinese". Bulgari, di proprietà del gruppo Lvmh, è solo l'ultima di una serie di aziende straniere finite al centro delle polemiche per le controversie legate a Taiwan. Nel 2019, marchi di lusso come Versace, Givenchy e Coach hanno subito critiche analoghe per aver designato sul loro sito web i territori di Taiwan, Hong Kong e Macao come Paesi. (Cip)