Business news: ministro Economia Kazakhstan, produzione petrolio cresce del 5,6 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione di petrolio in Kazakhstan nel gennaio-giugno di quest'anno è cresciuta del 5,6 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Lo ha detto il ministro dell'Economia nazionale del Kazakhstan, Alibek Kuantyrov. Parlando ad una riunione governativa, il ministro ha riferito inoltre che anche la produzione mineraria ha registrato una crescita del 3,7 per cento, la produzione di gas - del 2,5 per cento e la produzione di carbone dell'8,1 per cento. (Res)