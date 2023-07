© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Disney ha confermato Bob Iger all’incarico di amministratore delegato per altri due anni, fino al 2026. In una nota, il dirigente che ha sostituito Bob Chapek lo scorso novembre ha precisato che il consiglio di amministrazione sta “continuando a valutare possibili candidati” per prendere il suo posto. “La società sarà ben posizionata quando arriverà il momento”, ha aggiunto l’amministratore delegato. (Was)