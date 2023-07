Business news: JpMorgan Chase, utili in crescita del 67 per cento nel secondo trimestre 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca d'affari statunitense JpMorgan Chase ha registrato una crescita dei profitti del 67 per cento nel secondo trimestre del 2023, grazie in particolare all'effetto dell'acquisizione di First Republic Bank lo scorso maggio. Lo riporta il "Wall Street Journal". L'accordo per il salvataggio della fallita First Republic, siglato con l'aiuto delle autorità federali di regolamentazione del mercato, ha portato nuovi clienti, filiali e conti correnti al gruppo JpMorgan, con un guadagno immediato di 2,7 miliardi di dollari ma anche con un aumento delle spese pari a 1,2 miliardi di dollari. In totale, nel secondo trimestre gli utili di JpMorgan sono balzati a 14,47 miliardi di dollari, pari a 4,75 dollari per azione, in netto aumento rispetto agli 8,65 miliardi di dollari di un anno fa, circa 2,76 dollari per azione. Si tratta di numeri che hanno ampiamente superato le aspettative degli analisti, che si aspettavano profitti pari a 3,97 dollari per azione. Le entrate sono aumentate del 34 per cento rispetto a un anno fa, attestandosi a 41,31 miliardi di dollari, anche in questo caso ben oltre le aspettative degli esperti (38,66 miliardi di dollari). Senza l'affare First Republic, ha fatto sapere JpMorgan, gli utili della banca sarebbero cresciuti del 40 per cento e le entrate sarebbero aumentate del 21 per cento. (Was)