Business news: Tunisia, più di un milione di turisti algerini ha visitato il Paese nei primi sei mesi del 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di un milione di algerini ha visitato la Tunisia nei primi sei mesi del 2023, registrando un aumento dell'8,2 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019, considerato come l'anno di riferimento. Lo ha riferito il quotidiano algerino "Echorouk", sottolineando che il numero di turisti algerini in Tunisia aveva raggiunto i 2,5 milioni nel 2019, ma aveva subito un significativo calo negli anni 2020 e 2021 a causa delle condizioni epidemiologiche globali e della decisione di chiudere le frontiere tra i due paesi nel marzo 2020, nell'ambito della lotta contro la pandemia. Una fonte affidabile ha dichiarato al quotidiano che "i dati registrati riguardo all'arrivo dei turisti algerini in Tunisia all'inizio di quest'anno sono estremamente positivi, in quanto hanno superato quelli del 2019". (Tut)