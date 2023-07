Business news: Giappone, dallo Stato 530 milioni di dollari a Sumco per stabilimenti di wafer in silicio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone stanzierà sino a 75 miliardi di yen (circa 530 milioni di dollari) per sussidiare la costruzione di stabilimenti per la produzione di wafer in silicio da parte dell'azienda Sumco. I sussidi sono parte dei piani del Giappone per recuperare un ruolo di livello globale nell'industria dei semiconduttori. Sumco, co-fondata nel 1999 da Mitsubishi Materials e da Sumitomo Metal Industries, poi confluita in Nippon Steel, è il secondo fornitore mondiale del materiale di base usato per i semiconduttori dopo un'altra azienda giapponese, Shin-Etsu Chemical. Assieme le due aziende controllano la metà del mercato mondiale. La capacità produttiva di Sumco è concentrata nella prefettura giapponese meridionale di Saga, dove l'azienda intende realizzare stabilimenti all'avanguardia per la produzione di wafer in silicio entro il 2029. (Git)