Business news: Foxconn ritira partecipazione da joint venture con indiana Vedanta

- Il colosso dell’elettronica taiwanese Foxconn ha ritirato la sua partecipazione dalla joint venture istituita in India con il conglomerato locale Vedanta per la produzione di semiconduttori. È quanto si apprende da una dichiarazione pubblicata da Foxconn, che sta lavorando per rimuovere il suo nome dal progetto d’investimento. Stando agli osservatori, la decisione è stata presa a causa dei ritardi nell’attuazione del progetto, regolato da un protocollo d’intesa firmato da Foxconn e Vedanta nel 2022. Le disposizioni prevedevano un investimento di 19,5 miliardi di dollari per creare impianti di produzione di semiconduttori nello Stato di Gujarat, lungo la costa orientale dell’India. (Cip)