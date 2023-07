Business news: Kazakhstan, economia cresciuta del cinque per cento nel primo semestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia del Kazakhstan è cresciuta del cinque per cento nel primo semestre di quest’anno. Lo ha reso noto il servizio stampa dell’ufficio del primo ministro. I più alti tassi di crescita sono stati registrati nell’industria automobilistica (40 per cento), nella produzione di locomotive e vagoni (35), nell’ingegneria meccanica (30). L’industria leggera ha registrato un incremento del 24 per cento, con un picco del 42 per cento in quella tessile. L’espansione dell’industria chimica è stata del 3,5 per cento. Nel settore dell’energia, la produzione di petrolio greggio è aumentata del 5,6 per cento e quella di gas naturale del 2,5. Il comparto costruzioni è cresciuto del 12 per cento, quello agricolo del tre per cento e quello dei servizi del 4,8 per cento, con punte del 10,4 per cento per il commercio, dell’8,8 per l’informazione e comunicazione e del 7,4 per i trasporti. In aumento anche gli investimenti in immobilizzazioni (13 per cento) e il commercio estero (otto per cento); le esportazioni hanno totalizzato 31,6 miliardi di dollari e le importazioni 24,2 miliardi. (Res)