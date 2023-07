Business news: Elon Musk annuncia la nuova società xAI, dedicata all’intelligenza artificiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il miliardario Elon Musk, già proprietario di Twitter e amministratore delegato di Tesla e SpaceX, ha annunciato il lancio della sua nuova società xAI, dedicato all’intelligenza artificiale e alla “comprensione della vera natura dell’universo”. In una nota, Musk ha spiegato che parteciperà insieme al suo staff ad una diretta su Twitter Spaces nella giornata di venerdì, per fornire più dettagli in merito alla nuova azienda, all’interno della quale lavoreranno esperti provenienti da realtà come DeepMind, OpenAI, Google Research, Microsoft Research, Twitter e Tesla. (Was)