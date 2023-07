Business news: Kazakhstan, Baurzhan Askarov nuovo presidente del consiglio di KaTransGas Aimak

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Baurzhan Askarov è stato nominato nuovo presidente del consiglio di amministrazione della società KazTransGas Aimak, il più importante fornitore e distributore di gas naturale in Kazakhstan. Lo riferisce il portale d’informazione “Sknews”. Dopo aver condotto i suoi studi universitari in Russia, Askarov ha prestato servizio al ministero degli Esteri e al ministero del Petrolio e del Gas di Astana. Successivamente ha lavorato nella società statale KazMunayGas, è stato consigliere di Eni Agip Caspian Sea, consigliere delegato di Kmg Drilling&Services, capo del personale e vicedirettore generale di KazMunaiGas Exploration Production. KazTransGas Aimak è una sussidiaria di QazaqGaz ed è presente in tutte le undici regioni e le tre città principali del Paese. (Res)