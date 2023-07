Business news: Algeria, Sonatrach e TotalEnergies firmano contratto da 760 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente e amministratore delegato della compagnia algerina per gli idrocarburi Sonatrach, Toufik Hakkar, e il presidente e Ad di TotalEnergies, Patrick Pouyanné, hanno firmato due contratti del valore stimato di 760 milioni di dollari. Lo riferisce una nota stampa di Sonatrach, secondo cui i due contratti riguardano i campi di sfruttamento gestiti in partnership con Tft II e Tft Sud e consentiranno ai co-contraenti Sonatrach e TotalEnergies di beneficiare delle disposizioni previste dalla nuova Legge 19-13 dell'11 dicembre 2019. Il contratto Tft II prevede investimenti di sviluppo per circa 332 milioni di dollari, consentendo il recupero di 43 miliardi di metri cubi di gas, 4,3 milioni di tonnellate di condensati e 5,7 milioni di tonnellate di Gpl. Inoltre, gli investimenti di sviluppo per il secondo contratto, Tft Sud, sono stimati in 407 milioni di dollari, consentendo il recupero di 11,5 miliardi di metri cubi di gas, 1,3 milioni di tonnellate di condensati e 1,6 milioni di tonnellate di Gpl. (segue) (Ala)