Business news: Egitto, Camera dei rappresentanti avvia iter per modificare la legge sugli investimenti

- La Camera dei rappresentanti egiziana ha approvato, in linea di principio, un progetto di legge presentato dal governo che modifica la legge sugli investimenti. Lo ha reso noto il presidente della Camera dei rappresentanti egiziana, Hanafi Jabali, in una nota. Il progetto di legge mira ad ampliare l’ambito delle società a cui possono essere concesse le “licenze d’oro” e punta ad aumentare la portata dei progetti che possono essere autorizzati nelle zone franche, tra cui progetti che operano nei settori della produzione di petrolio, delle industrie di fertilizzanti, ferro e acciaio, della produzione, della liquefazione e del trasporto di gas naturale, e delle industrie ad alta intensità energetica. Inoltre, se l’emendamento verrà approvato in via definitiva, il governo lavorerà per introdurre una serie di leggi per "l'uscita dei rifiuti pericolosi dalle zone franche del Paese, con l'intenzione di smaltirli o riciclarli", si legge nella nota. (Cae)