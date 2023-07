Business news: Algeria, le donne rappresentano quasi la metà dei proprietari di startup nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le donne, in Algeria, occupano una posizione sempre maggiore nel settore dell’imprenditoria e rappresentano quasi la metà dei proprietari di startup. Lo ha dichiarato il ministro dell’Economia della conoscenza, delle Startup e delle Microimprese, Yacine Mehdi Oualid, come riferisce il sito di informazione “Sabq Press”. Secondo Oualid, il dato illustra l’emergere di nuove opportunità anche dal punto di vista della parità di genere, in un settore, come quello delle startup, in pieno sviluppo. Il ministro, inoltre, ha sottolineato il ruolo significativo di Algérie Venture, organismo statale collegato al ministero dell’Economia, istituito per promuovere la cultura imprenditoriale e per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla sua importanza per il Paese. L’obiettivo, dunque, è favorire la creazione di nuove imprese, fino a raggiungere il traguardo da quattro a otto startup l’anno per ogni 1.000 abitanti. “Aspiriamo non solo ad aumentare il numero di imprenditori laureati, ma anche ad avere imprenditori più competenti”, ha spiegato Oualid, “vogliamo incoraggiare i laureati a lanciarsi nell’imprenditoria”. Il ministro, infine, ha osservato che il 47 per cento delle imprenditrici ha una formazione universitaria in discipline tecniche. (Ala)