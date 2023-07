Business news: Tunisia, esportazioni agroalimentari da gennaio 2023 aumentate dell'8,5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie alle esportazioni, il settore dell’industria agroalimentare in Tunisia ha realizzato circa 3,1 miliardi di dinari (916 milioni di euro) di ricavi, registrando un tasso di crescita dell'8,5 per cento durante i primi cinque mesi di quest'anno. È quanto si apprende dagli esiti degli incontri tra i rappresentanti delle industrie alimentari e delle imprese del commercio internazionale, tenutisi a Tunisi. Le esportazioni dei prodotti agroalimentari, che rappresentano il 12 per cento del totale delle esportazioni tunisine, hanno registrato un tasso di crescita del 34,1 per cento, attestandosi, nel 2022, sul valore complessivo di 6,8 miliardi di dinari (due miliardi di euro). Il presidente e direttore generale del Centro per la promozione delle esportazioni, Mourad Ben Hussein, ha spiegato che tra gli obiettivi principali di tali incontri ci sono quello di "identificare i problemi e le carenze del settore delle industrie agroalimentari e le difficoltà e gli ostacoli incontrati dalle imprese esportatrici tunisine e dalle società di commercio internazionale” e quello di “adoperarsi per superarli proponendo soluzioni, oltre ad adottare un approccio partecipativo nella preparazione del Programma nazionale di promozione per l'anno 2024". (segue) (Tut)